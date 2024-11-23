Более сотни военных потеряла РФ на Харьковском направлении — ВСУ

О ситуации на фронте на севере Харьковщины сообщили 23 ноября в ОТГВ «Харьков».

По данным защитников, в течение суток враг нанес один ракетный удар, семь авиаударов с использованием 11 КАБов и 12 НАР, а также 36 ударов дронами-камикадзе. Оккупанты совершили 346 обстрелов позиций СОУ.

Потери врага за прошедшие сутки составили 106 человек, из них безвозвратные – 33, санитарные – 73.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 46 единиц вооружения и военной техники, в том числе: два танка, две ББМ, четыре артиллерийские системы, 14 авто, три единицы спецтехники, 21 БпЛА.

Уничтожено: 94 укрытия для личного состава, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.