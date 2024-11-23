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Три штурма возле Волчанска, шесть – на Купянском направлении: ГШ на 08:00

Общество 08:19   23.11.2024
Виктория Яковенко
Три штурма возле Волчанска, шесть – на Купянском направлении: ГШ на 08:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отбивали штурмы противника недалеко от Зеленого Гая, Глушковки и Загрызового.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".