Три штурма возле Волчанска, шесть – на Купянском направлении: ГШ на 08:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отбивали штурмы противника недалеко от Зеленого Гая, Глушковки и Загрызового.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 08:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".