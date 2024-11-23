Три штурма возле Волчанска, шесть – на Купянском направлении: ГШ на 08:00

На Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отбивали штурмы противника недалеко от Зеленого Гая, Глушковки и Загрызового.