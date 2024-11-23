ISW: РФ усилила пехотные атаки на Купянском направлении, есть ли продвижение
Россияне сообщают об успехах в районе Купянска на Харьковщине, однако аналитики Института изучения войны (ISW) эти заявления не подтверждают.
В частности, российский блогер заявил, что оккупанты продвинулись на юго-западную часть Глушковки и достигли железнодорожной станции Заосколья. Еще один блогер РФ сообщил о продвижении на два километра вдоль реки Оскол от Колесниковки в направлении южного фланга Купянска.
«Однако ISW не обнаружила подтверждения этим заявлениям», — пишут аналитики.
В ISW отметили, что командир украинского батальона, действующего на Купянском направлении, сообщил: вражеские войска обстреливают Купянщину, чтобы заставить гражданских эвакуироваться с левого берега реки Оскол, а затем уничтожить эти населенные пункты.
«Также сообщил, что российские войска усилили атаки пехоты на Купянском направлении, поскольку российское командование угрожает убить российских солдат, которые откажутся атаковать», — отметили в ISW.
Читайте также: Бойцов из Северной Кореи на территории Харьковщины нет – ОТГВ «Харьков»
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, война, купянск, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: РФ усилила пехотные атаки на Купянском направлении, есть ли продвижение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 07:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сообщают об успехах в районе Купянска на Харьковщине, однако аналитики Института изучения войны (ISW) эти заявления не подтверждают.".