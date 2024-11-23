ISW: РФ усилила пехотные атаки на Купянском направлении, есть ли продвижение

Россияне сообщают об успехах в районе Купянска на Харьковщине, однако аналитики Института изучения войны (ISW) эти заявления не подтверждают.

В частности, российский блогер заявил, что оккупанты продвинулись на юго-западную часть Глушковки и достигли железнодорожной станции Заосколья. Еще один блогер РФ сообщил о продвижении на два километра вдоль реки Оскол от Колесниковки в направлении южного фланга Купянска.

«Однако ISW не обнаружила подтверждения этим заявлениям», — пишут аналитики.

В ISW отметили, что командир украинского батальона, действующего на Купянском направлении, сообщил: вражеские войска обстреливают Купянщину, чтобы заставить гражданских эвакуироваться с левого берега реки Оскол, а затем уничтожить эти населенные пункты.

«Также сообщил, что российские войска усилили атаки пехоты на Купянском направлении, поскольку российское командование угрожает убить российских солдат, которые откажутся атаковать», — отметили в ISW.