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ISW: РФ усилила пехотные атаки на Купянском направлении, есть ли продвижение

Общество 07:18   23.11.2024
Виктория Яковенко
ISW: РФ усилила пехотные атаки на Купянском направлении, есть ли продвижение Карта: ISW

Россияне сообщают об успехах в районе Купянска на Харьковщине, однако аналитики Института изучения войны (ISW) эти заявления не подтверждают.

В частности, российский блогер заявил, что оккупанты продвинулись на юго-западную часть Глушковки и достигли железнодорожной станции Заосколья. Еще один блогер РФ сообщил о продвижении на два километра вдоль реки Оскол от Колесниковки в направлении южного фланга Купянска.

«Однако ISW не обнаружила подтверждения этим заявлениям», — пишут аналитики.

В ISW отметили, что командир украинского батальона, действующего на Купянском направлении, сообщил: вражеские войска обстреливают Купянщину, чтобы заставить гражданских эвакуироваться с левого берега реки Оскол, а затем уничтожить эти населенные пункты.

«Также сообщил, что российские войска усилили атаки пехоты на Купянском направлении, поскольку российское командование угрожает убить российских солдат, которые откажутся атаковать», — отметили в ISW.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 07:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сообщают об успехах в районе Купянска на Харьковщине, однако аналитики Института изучения войны (ISW) эти заявления не подтверждают.".