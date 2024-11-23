Live
  • Сб 23.11.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування

Суспільство 07:18   23.11.2024
Вікторія Яковенко
ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування Карта: ISW

Росіяни повідомляють про успіхи в районі Куп’янська на Харківщині, однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) ці заяви не підтверджує.

Зокрема, російський блогер заявив, що окупанти просунулися на південно-західну частину Глушківки і досягли залізничної станції Заоскілля. Ще один блогер РФ повідомив про просування на два кілометри вздовж річки Оскіл від Колісниківки у напрямку південного флангу Куп’янська.

«Однак ISW не виявила підтвердження цим заявам», – пишуть аналітики.

В ISW зазначили, що командир українського батальйону, який діє на Куп’янському напрямку, повідомив: ворожі війська обстрілюють Куп’янщину, щоб змусити цивільних евакуюватися з лівого берега річки Оскіл, а потім знищити ці населені пункти.

«Також повідомив, що російські війська посилили атаки піхоти на Куп’янському напрямку, оскільки російське командування погрожує вбити російських солдатів, які відмовляться атакувати», – зазначили в ISW.

Читайте також: Бійців із Північної Кореї на території Харківщини немає – ОТУВ «Харків»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
День пам’яті жертв Голодоморів: у Харкові приспустили державний прапор (фото)
День пам’яті жертв Голодоморів: у Харкові приспустили державний прапор (фото)
23.11.2024, 08:07
«Жовта» небезпека: у Харкові та області очікується сильний вітер
«Жовта» небезпека: у Харкові та області очікується сильний вітер
23.11.2024, 07:34
ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування
ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування
23.11.2024, 07:18
Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч, небезпечна погода
Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч, небезпечна погода
23.11.2024, 08:11
Сьогодні 23 листопада: який день в історії
Сьогодні 23 листопада: який день в історії
23.11.2024, 06:00
Потужний дощ. Якою буде погода 23 листопада у Харкові та області
Потужний дощ. Якою буде погода 23 листопада у Харкові та області
22.11.2024, 20:11

Новини за темою:

07:25
Відразу на двох напрямках просунулися росіяни на Куп’янщині – ISW
07:26
Українські бійці контратакують біля Глибокого, Липців і на Куп’янщині – ISW
07:18
ISW: по Куп’янську РФ вдарила новою авіабомбою, ситуація на фронті
07:33
Чи прорвалися українські ДРГ до Бєлгородщини: подробиці від ISW
07:22
Просування росіян біля Куп’янська й захоплення Колісниківки: подробиці від ISW

Ви читали новину: «ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни повідомляють про успіхи в районі Куп’янська на Харківщині, однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) ці заяви не підтверджує.".