ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування

Росіяни повідомляють про успіхи в районі Куп’янська на Харківщині, однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) ці заяви не підтверджує.

Зокрема, російський блогер заявив, що окупанти просунулися на південно-західну частину Глушківки і досягли залізничної станції Заоскілля. Ще один блогер РФ повідомив про просування на два кілометри вздовж річки Оскіл від Колісниківки у напрямку південного флангу Куп’янська.

«Однак ISW не виявила підтвердження цим заявам», – пишуть аналітики.

В ISW зазначили, що командир українського батальйону, який діє на Куп’янському напрямку, повідомив: ворожі війська обстрілюють Куп’янщину, щоб змусити цивільних евакуюватися з лівого берега річки Оскіл, а потім знищити ці населені пункти.

«Також повідомив, що російські війська посилили атаки піхоти на Куп’янському напрямку, оскільки російське командування погрожує вбити російських солдатів, які відмовляться атакувати», – зазначили в ISW.