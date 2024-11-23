ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування
Росіяни повідомляють про успіхи в районі Куп’янська на Харківщині, однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) ці заяви не підтверджує.
Зокрема, російський блогер заявив, що окупанти просунулися на південно-західну частину Глушківки і досягли залізничної станції Заоскілля. Ще один блогер РФ повідомив про просування на два кілометри вздовж річки Оскіл від Колісниківки у напрямку південного флангу Куп’янська.
«Однак ISW не виявила підтвердження цим заявам», – пишуть аналітики.
В ISW зазначили, що командир українського батальйону, який діє на Куп’янському напрямку, повідомив: ворожі війська обстрілюють Куп’янщину, щоб змусити цивільних евакуюватися з лівого берега річки Оскіл, а потім знищити ці населені пункти.
«Також повідомив, що російські війська посилили атаки піхоти на Куп’янському напрямку, оскільки російське командування погрожує вбити російських солдатів, які відмовляться атакувати», – зазначили в ISW.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, війна, куп'янск, фронт;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни повідомляють про успіхи в районі Куп’янська на Харківщині, однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) ці заяви не підтверджує.".