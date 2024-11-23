Три штурми біля Вовчанська, шість – на Куп’янському напрямку: ГШ на 08:00

На Харківському напрямку, ворог тричі штурмував позиції українських захисників в районі населеного пункту Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурми супротивника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.