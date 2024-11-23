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Три штурми біля Вовчанська, шість – на Куп’янському напрямку: ГШ на 08:00

Суспільство 08:19   23.11.2024
Вікторія Яковенко
Три штурми біля Вовчанська, шість – на Куп’янському напрямку: ГШ на 08:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку, ворог тричі штурмував позиції українських захисників в районі населеного пункту Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурми супротивника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

Читайте також: ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку, ворог тричі штурмував позиції українських захисників в районі населеного пункту Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".