Три штурми біля Вовчанська, шість – на Куп’янському напрямку: ГШ на 08:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку, ворог тричі штурмував позиції українських захисників в районі населеного пункту Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурми супротивника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.
Читайте також: ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Три штурми біля Вовчанська, шість – на Куп’янському напрямку: ГШ на 08:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 08:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку, ворог тричі штурмував позиції українських захисників в районі населеного пункту Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".