Ударів по Харкову не було, РФ пошкодила авто поліцейських – Синєгубов про добу
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Про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ударів по Харкову не зафіксовано. Протягом доби виявили три влучання у сосновий ліс села Липці та селища Слобожанське. Без постраждалих», – розповів Синєгубов.
Близько 18:00 22 листопада у селищі Ківшарівка окупанти скинули боєприпас перед службовим авто ГУ Нацполіції, в якому знаходились три людини. Внаслідок удару пошкоджений автомобіль, без постраждалих, додав голова ХОВА.
Також ворог атакував FPV-дронами Купʼянськ та село Дорошівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 08:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".