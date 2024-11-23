Ударів по Харкову не було, РФ пошкодила авто поліцейських – Синєгубов про добу

Про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ударів по Харкову не зафіксовано. Протягом доби виявили три влучання у сосновий ліс села Липці та селища Слобожанське. Без постраждалих», – розповів Синєгубов.

Близько 18:00 22 листопада у селищі Ківшарівка окупанти скинули боєприпас перед службовим авто ГУ Нацполіції, в якому знаходились три людини. Внаслідок удару пошкоджений автомобіль, без постраждалих, додав голова ХОВА.

Також ворог атакував FPV-дронами Купʼянськ та село Дорошівка.