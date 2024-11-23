Ударов по Харькову не было, РФ повредила авто полицейских – Синегубов о сутках
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О последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Удары по Харькову не зафиксированы. В течение суток зафиксировали три попадания в сосновый лес села Липцы и поселка Слобожанское. Без пострадавших», – рассказал Синегубов.
Около 18:00 22 ноября в поселке Ковшаровка оккупанты сбросили боеприпас перед служебным авто ГУ Нацполиции, в котором находились три человека. В результате удара поврежден автомобиль, без пострадавших, добавил глава ХОВА.
Также враг атаковал FPV-дронами Купянск и село Дорошовка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, Олег Синегубов, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 08:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".