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Понад 20 авто НПУ, «швидкої» і ДСНС знищив ворог за три місяці на Харківщині

Події 11:52   23.11.2024
Вікторія Яковенко
Понад 20 авто НПУ, «швидкої» і ДСНС знищив ворог за три місяці на Харківщині скриншот

Екстрені служби Харківщини знаходяться під постійними обстрілами з боку РФ, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він навів статистику, що лише за три місяці в регіоні внаслідок ворожих ударів знищені понад 20 авто екстреної меддопомоги, ДСНС та Нацполіції.

«Основна мета ворога – терор місцевого населення. Всі служби як екстрена швидка медична допомога, підрозділи ДСНС, Нацполіція вони забезпечують надання послуг цивільному населенню. І роблять все можливе на прифронтових територіях, щоб забезпечити життєдіяльність населення. Якщо ворог бачить, що підрозділ ДСНС виїхав на ліквідацію наслідків обстрілів, вони б’ють і по техніці FPV-дронами, і по нашому особовому складу, і по Нацполіції», – сказав голова ХОВА.

Читайте також: Ударів по Харкову не було, РФ пошкодила авто поліцейських – Синєгубов про добу

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екстрені служби Харківщини знаходяться під постійними обстрілами з боку РФ, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".