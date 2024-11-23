Понад 20 авто НПУ, «швидкої» і ДСНС знищив ворог за три місяці на Харківщині
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Екстрені служби Харківщини знаходяться під постійними обстрілами з боку РФ, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він навів статистику, що лише за три місяці в регіоні внаслідок ворожих ударів знищені понад 20 авто екстреної меддопомоги, ДСНС та Нацполіції.
«Основна мета ворога – терор місцевого населення. Всі служби як екстрена швидка медична допомога, підрозділи ДСНС, Нацполіція вони забезпечують надання послуг цивільному населенню. І роблять все можливе на прифронтових територіях, щоб забезпечити життєдіяльність населення. Якщо ворог бачить, що підрозділ ДСНС виїхав на ліквідацію наслідків обстрілів, вони б’ють і по техніці FPV-дронами, і по нашому особовому складу, і по Нацполіції», – сказав голова ХОВА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: армия РФ, війна, обстріли, Олег Синегубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 11:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екстрені служби Харківщини знаходяться під постійними обстрілами з боку РФ, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".