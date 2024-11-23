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Более 20 авто НПУ, «скорой» и ГСЧС уничтожил враг за три месяца на Харьковщине

Происшествия 11:52   23.11.2024
Виктория Яковенко
Более 20 авто НПУ, «скорой» и ГСЧС уничтожил враг за три месяца на Харьковщине скриншот

Экстренные службы Харьковщины находятся под постоянными обстрелами со стороны РФ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

Он сообщил статистику, что всего за три месяца в регионе в результате вражеских ударов уничтожены более 20 авто экстренной медпомощи, ГСЧС и Нацполиции.

«Основная цель врага – террор местного населения. Все службы как экстренная скорая медицинская помощь, подразделения ГСЧС, Нацполиция они обеспечивают предоставление услуг гражданскому населению. И делают все возможное на прифронтовых территориях, чтобы обеспечить жизнедеятельность населения. Если враг видит, что подразделение ГСЧС выехало на ликвидацию последствий обстрелов, они бьют и по технике FPV-дронами, и по нашему личному составу, и по Нацполиции», — сказал глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 11:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экстренные службы Харьковщины находятся под постоянными обстрелами со стороны РФ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".