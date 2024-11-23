Более 20 авто НПУ, «скорой» и ГСЧС уничтожил враг за три месяца на Харьковщине

Экстренные службы Харьковщины находятся под постоянными обстрелами со стороны РФ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

Он сообщил статистику, что всего за три месяца в регионе в результате вражеских ударов уничтожены более 20 авто экстренной медпомощи, ГСЧС и Нацполиции.

«Основная цель врага – террор местного населения. Все службы как экстренная скорая медицинская помощь, подразделения ГСЧС, Нацполиция они обеспечивают предоставление услуг гражданскому населению. И делают все возможное на прифронтовых территориях, чтобы обеспечить жизнедеятельность населения. Если враг видит, что подразделение ГСЧС выехало на ликвидацию последствий обстрелов, они бьют и по технике FPV-дронами, и по нашему личному составу, и по Нацполиции», — сказал глава ХОВА.