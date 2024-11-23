Світло вимикатимуть на Харківщині за графіком до 22:00 – обленерго

23 листопада на Харківщині з 08:00 до 22:00 буде застосовуватися графік погодинних відключень, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – зазначили фахівці.

Енергетики просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.