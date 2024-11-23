Live
  • Сб 23.11.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Світло вимикатимуть на Харківщині за графіком до 22:00 – обленерго

Суспільство 11:01   23.11.2024
Вікторія Яковенко
Світло вимикатимуть на Харківщині за графіком до 22:00 – обленерго Фото: АТ “Харківобленерго”

23 листопада на Харківщині з 08:00 до 22:00 буде застосовуватися графік погодинних відключень, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – зазначили фахівці.

Енергетики просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Читайте також: Новий графік відключення світла опублікували в “Харківобленерго”

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Світло вимикатимуть на Харківщині за графіком до 22:00 – обленерго
Світло вимикатимуть на Харківщині за графіком до 22:00 – обленерго
23.11.2024, 11:01
Пожежа на Харківщині: чоловік на смерть отруївся чадним газом, є ще жертва
Пожежа на Харківщині: чоловік на смерть отруївся чадним газом, є ще жертва
23.11.2024, 10:00
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
23.11.2024, 09:09
Новини Харкова – головне за 23.11: вітер, світло вимикають за графіком, фронт
Новини Харкова – головне за 23.11: вітер, світло вимикають за графіком, фронт
23.11.2024, 11:04
ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування
ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування
23.11.2024, 07:18
Ударів по Харкову не було, РФ пошкодила авто поліцейських – Синєгубов про добу
Ударів по Харкову не було, РФ пошкодила авто поліцейських – Синєгубов про добу
23.11.2024, 08:31

Новини за темою:

15:14
«Мінував» обленерго у Харкові через відключення світла: підозрюють чоловіка
19:49
Світло вимикатимуть завтра з 06:00 до 22:00 за графіком на Харківщині
19:49
Завтра з ранку до ночі вимикатимуть світло за графіком на Харківщині
14:50
У Харківській області сьогодні розпочнуться погодинні відключення світла
07:54
Світло на Харківщині не вимикатимуть: обленерго скасувало графік

Ви читали новину: «Світло вимикатимуть на Харківщині за графіком до 22:00 – обленерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 листопада на Харківщині з 08:00 до 22:00 буде застосовуватися графік погодинних відключень, повідомили в АТ «Харківобленерго».".