Свет будут выключать на Харьковщине по графику до 22:00 – облэнерго

23 ноября в Харьковской области с 08:00 до 22:00 будет применяться график почасовых отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», – отметили специалисты.

Энергетики просят не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.