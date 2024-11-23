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Свет будут выключать на Харьковщине по графику до 22:00 – облэнерго

Общество 11:01   23.11.2024
Виктория Яковенко
Свет будут выключать на Харьковщине по графику до 22:00 – облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

23 ноября в Харьковской области с 08:00 до 22:00 будет применяться график почасовых отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», – отметили специалисты.

Энергетики просят не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Читайте также: Новый график отключения света опубликовали в «Харьковоблэнерго»

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 11:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 ноября в Харьковской области с 08:00 до 22:00 будет применяться график почасовых отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".