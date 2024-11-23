Свет будут выключать на Харьковщине по графику до 22:00 – облэнерго
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
23 ноября в Харьковской области с 08:00 до 22:00 будет применяться график почасовых отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», – отметили специалисты.
Энергетики просят не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 11:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 ноября в Харьковской области с 08:00 до 22:00 будет применяться график почасовых отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".