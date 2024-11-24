Будет ветрено, местами гололед: погода в Харькове и области на 25 ноября

25 ноября в Харькове и области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

На Харьковщине ветер будет северный – 7 — 12 м/с. В области ожидается гололед. Температура ночью: от 0 до 5 градусов мороза, днем – от 2 мороза до 3 тепла.

В Харькове ночью столбик термометра будет показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем – от 0 до 2 тепла.