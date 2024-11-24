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Будет ветрено, местами гололед: погода в Харькове и области на 25 ноября

Общество 19:46   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Будет ветрено, местами гололед: погода в Харькове и области на 25 ноября Фото: Василий Голосный

25 ноября в Харькове и области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии. 

На Харьковщине ветер будет северный – 7 — 12 м/с. В области ожидается гололед. Температура ночью: от 0 до 5 градусов мороза, днем – от 2 мороза до 3 тепла.

В Харькове ночью столбик термометра будет показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем – от 0 до 2 тепла.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 19:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 ноября в Харькове и области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии. ".