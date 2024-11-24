Буде вітряно, місцями ожеледиця: погода в Харкові та області на 25 листопада

25 листопада в Харкові та області буде хмарно з проясненнями, істотних опадів не очікується, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

На Харківщині вітер буде північний – 7 – 12 м/с. В області очікується ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчик термометра показуватиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла.