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Буде вітряно, місцями ожеледиця: погода в Харкові та області на 25 листопада

Погода 19:46   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Буде вітряно, місцями ожеледиця: погода в Харкові та області на 25 листопада Фото: Василь Голосний

25 листопада в Харкові та області буде хмарно з проясненнями, істотних опадів не очікується, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології. 

На Харківщині вітер буде північний – 7 – 12 м/с. В області очікується ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчик термометра показуватиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 19:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 листопада в Харкові та області буде хмарно з проясненнями, істотних опадів не очікується, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології. ".