Торгували підробленим алкоголем, цигарками: незаконний “бізнес” на Харківщині

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, “бізнес” ділки організували в Харкові та Чугуєві. Під час обшуків складів правоохоронці вилучили товарів на суму понад 4,5 мільйона гривень.

За даними слідства, зловмисники торгували алкоголем та цигарками, маскуючи їх під відомі бренди.

“Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили: понад 60 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, понад 380 одиниць безакцизних тютюнових виробів електронного нагріву, майже 2700 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнові записи, ноутбуки. понад 4,5 млн гривень”, – розповіли у прокуратурі.

Наразі прокуратура проводить досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 2 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України).