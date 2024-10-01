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Торгували підробленим алкоголем, цигарками: незаконний “бізнес” на Харківщині

Події 11:19   01.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Торгували підробленим алкоголем, цигарками: незаконний “бізнес” на Харківщині

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, “бізнес” ділки організували в Харкові та Чугуєві. Під час обшуків складів правоохоронці вилучили товарів на суму понад 4,5 мільйона гривень. 

За даними слідства, зловмисники торгували алкоголем та цигарками, маскуючи їх під відомі бренди.

“Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили: понад 60 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, понад 380 одиниць безакцизних тютюнових виробів електронного нагріву, майже 2700 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнові записи, ноутбуки. понад 4,5 млн гривень”, – розповіли у прокуратурі.Вилучили сигарети та алкоголь, прокуратура

Наразі прокуратура проводить досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 2 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 11:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, “бізнес” ділки організували в Харкові та Чугуєві. Під час обшуків складів правоохоронці вилучили товарів на суму понад 4,5 мільйона гривень. ".