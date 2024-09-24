Харьковские патрульные за сутки оштрафовали 44 пешехода за нарушение ПДД
В Управлении патрульной полиции в Харьковской области напомнили пешеходам о правилах перехода проезжей части. Только за сутки ПДД нарушили 44 человека.
Несмотря на то, что на пешеходном переходе преимущество – у пешехода, он также должен придерживаться правил дорожного движения, чтобы не создавать аварийную ситуацию на дороге.
Патрульные напомнили ПДД для пешеходов:
✅ пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в частности подземным и надземным, а в случае их отсутствия — на перекрестках по линиям тротуаров или обочин;
✅ в местах, где движение регулируется, пешеходы должны управляться сигналами регулятора или светофора;
✅ перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств и любых объектов, ограничивающих обзорность, пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.
За сутки, добавили копы, привлекли к ответственности 44 пешехода. Сумма штрафа за нарушение ПДД – 255 гривен.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: в Харькове, нарушение ПДД, патрульні, патрульные, пешеходы;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 11:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Управлении патрульной полиции в Харьковской области напомнили пешеходам о правилах перехода проезжей части. Только за сутки ПДД нарушили 44 человека. ".