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Харьковские патрульные за сутки оштрафовали 44 пешехода за нарушение ПДД

Общество 11:24   24.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Харьковские патрульные за сутки оштрафовали 44 пешехода за нарушение ПДД

В  Управлении патрульной полиции в Харьковской области напомнили пешеходам о правилах перехода проезжей части. Только за сутки ПДД нарушили 44 человека. 

Несмотря на то, что на пешеходном переходе преимущество – у пешехода, он также должен придерживаться правил дорожного движения, чтобы не создавать аварийную ситуацию на дороге.

Патрульные напомнили ПДД для пешеходов:

✅ пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в частности подземным и надземным, а в случае их отсутствия — на перекрестках по линиям тротуаров или обочин;

✅ в местах, где движение регулируется, пешеходы должны управляться сигналами регулятора или светофора;

✅ перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств и любых объектов, ограничивающих обзорность, пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.

За сутки, добавили копы, привлекли к ответственности 44 пешехода. Сумма штрафа за нарушение ПДД – 255 гривен.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В  Управлении патрульной полиции в Харьковской области напомнили пешеходам о правилах перехода проезжей части. Только за сутки ПДД нарушили 44 человека. ".