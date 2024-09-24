Харківські патрульні за добу оштрафували 44 пішоходи за порушення ПДР

В Управлінні патрульної поліції на Харківщині нагадали пішоходам про правила переходу проїжджої частини. Лише за добу ПДР порушили 44 особи.

Попри те, що на пішохідному переході перевага – у пішохода, він також повинен дотримуватися правил дорожнього руху, щоб не створювати аварійну ситуацію на дорозі.

Патрульні нагадали ПДР для пішоходів:

✅ пішоходи повинні переходити проїжджу частину пішохідними переходами, зокрема підземними та надземними, а у разі їх відсутності – на перехрестях лініями тротуарів або узбіччя;

✅ у місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулятора або світлофора;

✅ перед виходом на проїжджу частину через транспортні засоби, що стоять, і будь-які об’єкти, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні переконатися у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

За добу, додали копи, притягнули до відповідальності 44 пішоходи. Сума штрафу за порушення правил дорожнього руху – 255 гривень.