Харківські патрульні за добу оштрафували 44 пішоходи за порушення ПДР
В Управлінні патрульної поліції на Харківщині нагадали пішоходам про правила переходу проїжджої частини. Лише за добу ПДР порушили 44 особи.
Попри те, що на пішохідному переході перевага – у пішохода, він також повинен дотримуватися правил дорожнього руху, щоб не створювати аварійну ситуацію на дорозі.
Патрульні нагадали ПДР для пішоходів:
✅ пішоходи повинні переходити проїжджу частину пішохідними переходами, зокрема підземними та надземними, а у разі їх відсутності – на перехрестях лініями тротуарів або узбіччя;
✅ у місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулятора або світлофора;
✅ перед виходом на проїжджу частину через транспортні засоби, що стоять, і будь-які об’єкти, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні переконатися у відсутності транспортних засобів, що наближаються.
За добу, додали копи, притягнули до відповідальності 44 пішоходи. Сума штрафу за порушення правил дорожнього руху – 255 гривень.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: в Харькове, нарушение ПДД, патрульні, пешеходы;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 11:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Управлінні патрульної поліції на Харківщині нагадали пішоходам про правила переходу проїжджої частини. Лише за добу ПДР порушили 44 особи. ".