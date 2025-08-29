Live
«Прилет» КАБа год назад: на каком этапе восстановления многоэтажки в Харькове

Общество 12:05   29.08.2025
Виктория Яковенко
«Прилет» КАБа год назад: на каком этапе восстановления многоэтажки в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Индустриальном районе Харькова демонтируют часть многоквартирного дома, поврежденного 30 августа 2024 года в результате попадания авиабомбы.

В Харьковском горсовете сообщили, что после «прилета» провели детальное инструментальное обследование. Результаты подтвердили, что часть здания находится в аварийном состоянии и подлежит демонтажу.

«Сейчас уже разобрано около 70% конструкций подъезда. Завершить работы планируют до конца сентября», — отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

В других семи подъездах запланированы аварийно-восстановительные работы, в том числе капремонт. Разработка проекта находится на завершающем этапе.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, КАБы летели на Харьков 30 августа после 15:18 30 августа. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.

Известно о семи погибших, большинство — жители многоэтажки. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов.

Бывший руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщал, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.

Автор: Виктория Яковенко
