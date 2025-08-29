«Приліт» КАБу рік тому: на якому етапі відновлення багатоповерхівки в Харкові

В Індустріальному районі Харкова демонтують частину багатоквартирного будинку, пошкодженого 30 серпня 2024 року внаслідок влучання авіабомби.

У Харківській міськраді повідомили, що після «прильоту» провели детальне інструментальне обстеження. Результати підтвердили, що частина будівлі перебуває в аварійному стані та підлягає демонтажу.

«Зараз уже розібрано близько 70% конструкцій під’їзду. Завершити роботи планують до кінця вересня», – зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

В інших семи під’їздах заплановані аварійно-відновлювальні роботи, зокрема капремонт. Розробка проєкту перебуває на завершальному етапі.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову 30 серпня після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.