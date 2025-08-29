«Приліт» КАБу рік тому: на якому етапі відновлення багатоповерхівки в Харкові
В Індустріальному районі Харкова демонтують частину багатоквартирного будинку, пошкодженого 30 серпня 2024 року внаслідок влучання авіабомби.
У Харківській міськраді повідомили, що після «прильоту» провели детальне інструментальне обстеження. Результати підтвердили, що частина будівлі перебуває в аварійному стані та підлягає демонтажу.
«Зараз уже розібрано близько 70% конструкцій під’їзду. Завершити роботи планують до кінця вересня», – зазначили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
В інших семи під’їздах заплановані аварійно-відновлювальні роботи, зокрема капремонт. Розробка проєкту перебуває на завершальному етапі.
Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову 30 серпня після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.
Відомо про сімох загиблих, більшість – мешканці багатоповерхівки. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків.
Колишній керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомляв, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.
