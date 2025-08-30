Новости Харькова — главное 30 августа: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:31
Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW
О том, какие изменения зафиксировали на фронте в Харьковской области, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).
Так, согласно данным, экспертов, оккупанты смогли продвинуться на Боровском направлении в районе Грековки. А вот информация россиян об их якобы успешных штурмах около Боровской Андреевки оказалось фейковой.
«Неподтвержденные заявления: российские источники 28 и 29 августа утверждали, что российские войска продвинулись в пределах Купянска и вблизи него. Российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Голубовки, Западного и в направлении Кутьковки; северо-восточнее Купянска близ Синьковки и Фиголовки; юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки; и западнее Купянска близ Соболевки 28 и 29 августа «, – отметили в ISW.
Также аналитики прокомментировали ситуацию в районе Казачьей Лопани. Ранее аналитики сообщали, что ВС РФ смогли захватить территории на востоке от населенного пункта. Однако позже Начальник дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опроверг эту информацию.
«28 и 29 августа российские войска атаковали севернее Харькова близ Глубокого и Липцев, а также северо-восточнее Харькова близ Волчанска. Оккупационный губернатор Харьковской области Виталий Ганчев 28 августа заявил, что украинские войска контратакуют на Волчанском направлении», – добавили эксперты.
07:10
Тревога в Харьковской области беспрерывно длилась всю ночь
Накануне в 20:36 в Харькове и области прозвучала воздушная тревога. В области зафиксировали БпЛА, который двигался в сторону Полтавщины.
Новые группы беспилотников появились на востоке региона в 21:48. Они двигались на запад.
А в 22:10 угроза возникла и для Харькова
В 03:28 в Воздушных силах зафиксировали пуски калибров.
А в 05:11 скоростная цель появилась и на Харьковщине.
После чего над городами начали летать разные воздушные цели – крылатые ракеты, баллистика и «Шахеды». Отбой в Харькове и области прозвучал в 06:46.
Читайте также: Сегодня 30 августа: какой день в истории
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 30 августа: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 августа 2025 в 07:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".