Новости Харькова — главное 30 августа: как прошла ночь

Украина 07:31   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:31

Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW

О том, какие изменения зафиксировали на фронте в Харьковской области, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, согласно данным, экспертов, оккупанты смогли продвинуться на Боровском направлении в районе Грековки. А вот информация россиян об их якобы успешных штурмах около Боровской Андреевки оказалось фейковой.

«Неподтвержденные заявления: российские источники 28 и 29 августа утверждали, что российские войска продвинулись в пределах Купянска и вблизи него. Российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Голубовки, Западного и в направлении Кутьковки; северо-восточнее Купянска близ Синьковки и Фиголовки; юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки; и западнее Купянска близ Соболевки 28 и 29 августа «, – отметили в ISW.

Также аналитики прокомментировали ситуацию в районе Казачьей Лопани. Ранее аналитики сообщали, что ВС РФ смогли захватить территории на востоке от населенного пункта. Однако позже Начальник дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опроверг эту информацию.

«28 и 29 августа российские войска атаковали севернее Харькова близ Глубокого и Липцев, а также северо-восточнее Харькова близ Волчанска. Оккупационный губернатор Харьковской области Виталий Ганчев 28 августа заявил, что украинские войска контратакуют на Волчанском направлении», – добавили эксперты.

07:10

Тревога в Харьковской области беспрерывно длилась всю ночь

Накануне в 20:36 в Харькове и области прозвучала воздушная тревога. В области зафиксировали БпЛА, который двигался в сторону Полтавщины.

Новые группы беспилотников появились на востоке региона в 21:48. Они двигались на запад.

А в 22:10 угроза возникла и для Харькова

В 03:28 в Воздушных силах зафиксировали пуски калибров.

А в 05:11 скоростная цель появилась и на Харьковщине.

После чего над городами начали летать разные воздушные цели – крылатые ракеты, баллистика и «Шахеды». Отбой в Харькове и области прозвучал в 06:46.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
