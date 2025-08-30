Во Львове убили экс-спикера ВРУ Андрея Парубия (дополнено)
Об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия сообщает «Суспільне», ссылаясь на собственные источники.
Дополнено в 12:54. На произошедшее отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подтвердил, что погибший – Андрей Парубий.
«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства вовлечены в расследование и поиск убийцы», – акцентировал глава государства.
Стрельба была во Франковском районе Львова около полудня, пишут в НПУ.
«В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший – известный общественный и политический деятель 1971 года рождения», – сообщили в полиции.
Тем временем «Суспільне» передают, что погибший – Андрей Парубий – председатель ВРУ в 2016–2019 годах.
На данный момент копы разыскивают стрелка и пытаются установить его личность.
«На Львовщине разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков. Искренние соболезнования семье погибшего», – написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
В соцсетях передают, что убийцей якобы был курьер, который принес заказ.
Новости по теме:
Дата публикации материала: 30 августа 2025 в 12:54;
