Во Львове убили экс-спикера ВРУ Андрея Парубия (дополнено)

Об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия сообщает «Суспільне», ссылаясь на собственные источники.

Дополнено в 12:54. На произошедшее отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подтвердил, что погибший – Андрей Парубий.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства вовлечены в расследование и поиск убийцы», – акцентировал глава государства.

Стрельба была во Франковском районе Львова около полудня, пишут в НПУ.

«В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший – известный общественный и политический деятель 1971 года рождения», – сообщили в полиции.

Тем временем «Суспільне» передают, что погибший – Андрей Парубий – председатель ВРУ в 2016–2019 годах.

На данный момент копы разыскивают стрелка и пытаются установить его личность.

«На Львовщине разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков. Искренние соболезнования семье погибшего», – написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В соцсетях передают, что убийцей якобы был курьер, который принес заказ.