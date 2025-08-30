Live
  • Сб 30.08.2025
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Во Львове убили экс-спикера ВРУ Андрея Парубия (дополнено)

Происшествия 12:54   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Во Львове убили экс-спикера ВРУ Андрея Парубия (дополнено) Фото: Андрей Парубий/Facebook

Об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия сообщает «Суспільне», ссылаясь на собственные источники.

Дополнено в 12:54. На произошедшее отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подтвердил, что погибший – Андрей Парубий.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства вовлечены в расследование и поиск убийцы», – акцентировал глава государства.

Стрельба была во Франковском районе Львова около полудня, пишут в НПУ.

«В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший – известный общественный и политический деятель 1971 года рождения», – сообщили в полиции.

Тем временем «Суспільне» передают, что погибший – Андрей Парубий – председатель ВРУ в 2016–2019 годах.

На данный момент копы разыскивают стрелка и пытаются установить его личность.

«На Львовщине разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков. Искренние соболезнования семье погибшего», – написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В соцсетях передают, что убийцей якобы был курьер, который принес заказ.

Читайте также: Спешил домой: в угоне авто и мопеда подозревают жителя Днепропетровщины

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 30 августа: ситуация в Мировом, убили Парубия
Новости Харькова — главное 30 августа: ситуация в Мировом, убили Парубия
30.08.2025, 13:02
Во Львове убили экс-спикера ВРУ Андрея Парубия (дополнено)
Во Львове убили экс-спикера ВРУ Андрея Парубия (дополнено)
30.08.2025, 12:54
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)
В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)
29.08.2025, 22:20
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
29.08.2025, 19:10
«Правый сектор» VS «ХарьковПрайд»: в центре Харькова – потасовка
«Правый сектор» VS «ХарьковПрайд»: в центре Харькова – потасовка
30.08.2025, 13:30

Новости по теме:

10:55
Смертельное предновогоднее застолье на Богодуховщине: убийца получил приговор
16:48
Отец убил сына на Харьковщине — полиция выяснила, что произошло
14:58
Оперна діва Марія Максакова розповіла про те, як три роки вчить українську та чим її приваблює Харків
17:27
На Харківщині п’яний чоловік зарізав вітчима співмешканки
16:08
Чоловік ледь не вбив свою співмешканку на Харківщині (фото)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Во Львове убили экс-спикера ВРУ Андрея Парубия (дополнено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 августа 2025 в 12:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия сообщает «Суспільне», ссылаясь на собственные источники.".