Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно

Информация о том, что подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия поймали, появилась в ночь на 1 сентября.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вероятного стрелка задержали ночью в Хмельницкой области. Он акцентировал: пока что не будут раскрывать много деталей.

«Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега. В очередной раз полицейские и работники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень. Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали. Больше деталей впоследствии будет от полиции», – написал Клименко.

Задержание также прокомментировал президент Владимир Зеленский.

«Только что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого убийства», – добавил глава государства.

Напомним, бывшего спикера ВРУ убили во Франковском районе Львова около полудня 30 августа. Известно, что было несколько выстрелов – от полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. Предполагалось, что стрелок был замаскирован под курьера.