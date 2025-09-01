Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно
Информация о том, что подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия поймали, появилась в ночь на 1 сентября.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вероятного стрелка задержали ночью в Хмельницкой области. Он акцентировал: пока что не будут раскрывать много деталей.
«Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега. В очередной раз полицейские и работники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень. Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали. Больше деталей впоследствии будет от полиции», – написал Клименко.
Задержание также прокомментировал президент Владимир Зеленский.
«Только что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого убийства», – добавил глава государства.
Напомним, бывшего спикера ВРУ убили во Франковском районе Львова около полудня 30 августа. Известно, что было несколько выстрелов – от полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. Предполагалось, что стрелок был замаскирован под курьера.
Читайте также: В Харькове собаку жестоко убил хозяин, соседи пытались спасти пса
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вероятного убийцу экс-главы ВРУ Андрея Парубия задержали – что известно»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 сентября 2025 в 07:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация о том, что подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия задержали, появилась в ночь на 1 сентября.".