Терехов вышел в эфир нацмарафона из США: что происходит в Харькове (видео)
Мэр Игорь Терехов, который сейчас находится в командировке в американском Далласе, в эфире нацмарафона рассказал об оперативной обстановке в Харькове.
«Действительно, Харьков находится под серьезными обстрелами. В сравнении с февралем-месяцем в марте мы имели вдвое рост обстрелов Харькова. Такие ужасные обстрелы, которые были и накануне, и вчера. За эти дни было 34 попадания», — констатировал городской голова.
Он напомнил, что вечером 2 апреля 14 российских БпЛА атаковали Киевский район города. Были повреждены частные дома, подземный переход в районе Сокольников. Днем 2 апреля БпЛА «Молния» влетел в шестнадцатиэтажку в том же Киевском районе. Пострадали пять человек, в том числе 10-летний мальчик, который сейчас находится в состоянии средней тяжести.
«Мы оперативно закрыли все контуры, подключили к коммуникациям городским. Люди там проживают», — ответил на вопрос о состоянии поврежденной шестнадцатиэтажки мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, 2 апреля Терехов сообщил, что встретился с мэром американского Далласа Эриком Джонсоном и выступил перед депутатами местного городского совета.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 17:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов, который сейчас находится в командировке в американском Далласе, в эфире нацмарафона рассказал об оперативной обстановке в Харькове.".