ТЭЦ Харькова под угрозой: РФ нашла повод не соблюдать «перемирие в энергетике»

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предупреждает: Россия может готовить удар по энергетической инфраструктуре Харькова. Уже и оправдания придумали.

«Вражеская пропаганда распространяет фейк, будто украинские военнослужащие свозят в складские помещения одной из генерирующих электроподстанций Харькова военные грузы. Пропагандисты заявляют, что подвоз грузов осуществляется в темное время суток, а возле складских помещений ТЭЦ установлена ​​круглосуточная военизированная охрана», — пишет ЦПД СНБО, приводя скриншоты соответствующих сообщений российских пропагандистов.

По мнению специалистов СНБО, такая информационная волна может свидетельствовать, что РФ готовит новые удары по энергетической инфраструктуре Харькова.

«Враг в очередной раз прибегает к тактике информационного алиби для оправдания своих преступлений против мирных украинцев – россияне превентивно объявляют «военной целью» какой-то из объектов гражданской инфраструктуры, чтобы впоследствии нанести по нему удары», — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Отметим, российские пропагандисты и официальные лица неоднократно заявляли о том, что якобы соблюдают «перемирие в энергетике», что пообещали США на переговорах. Однако количество обстрелов Украины в последние дни только возросло. В частности, Харьков за неделю пережил уже пять массированных налетов «Шахедов». А, по данным ситуационного центра мэрии, которые опубликовал городской голова Игорь Терехов, обстрелов в марте было в два раза больше, чем в феврале.