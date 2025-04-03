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ТЭЦ Харькова под угрозой: РФ нашла повод не соблюдать «перемирие в энергетике»

Политика 13:41   03.04.2025
Оксана Горун
ТЭЦ Харькова под угрозой: РФ нашла повод не соблюдать «перемирие в энергетике» Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба КП «ХТС»

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предупреждает: Россия может готовить удар по энергетической инфраструктуре Харькова. Уже и оправдания придумали.

«Вражеская пропаганда распространяет фейк, будто украинские военнослужащие свозят в складские помещения одной из генерирующих электроподстанций Харькова военные грузы. Пропагандисты заявляют, что подвоз грузов осуществляется в темное время суток, а возле складских помещений ТЭЦ установлена ​​круглосуточная военизированная охрана», — пишет ЦПД СНБО, приводя скриншоты соответствующих сообщений российских пропагандистов.

Иллюстрация: ЦПД СНБО

По мнению специалистов СНБО, такая информационная волна может свидетельствовать, что РФ готовит новые удары по энергетической инфраструктуре Харькова.

«Враг в очередной раз прибегает к тактике информационного алиби для оправдания своих преступлений против мирных украинцев – россияне превентивно объявляют «военной целью» какой-то из объектов гражданской инфраструктуры, чтобы впоследствии нанести по нему удары», — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

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Отметим, российские пропагандисты и официальные лица неоднократно заявляли о том, что якобы соблюдают «перемирие в энергетике», что пообещали США на переговорах.  Однако количество обстрелов Украины в последние дни только возросло. В частности, Харьков за неделю пережил уже пять массированных налетов «Шахедов». А, по данным ситуационного центра мэрии, которые опубликовал городской голова Игорь Терехов, обстрелов в марте было в два раза больше, чем в феврале.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 13:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предупреждает: Россия может готовить удар по энергетической инфраструктуре Харькова. Уже и оправдания придумали".