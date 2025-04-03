«Шахед» влетел в подземный пешеходный переход в Харькове — фото
Вечером 2 апреля БпЛА типа «Шахед» ударил по подземному пешеходному переходу на Сокольниках.
Как сообщает «Думка», в результате попадания полностью разрушены ступени. БпЛА пробил железобетонную стену перехода. Кроме того, повреждены облицовка перехода, ливневые каналы, двери технических помещений, электропроводка и другие элементы сооружения.
По информации издания, именно этот дрон сбит не был. Вероятно, он оборудован видеокамерой и российский оператор БпЛА видел, куда именно наносит удар.
Напомним, взрывы начались в Харькове с 21:47. В городе зафиксировали не менее 14 попаданий, под ударом был Киевский район. По данным Харьковской областной прокуратуры, это уже пятый массированный обстрел города за неделю. Для ударов россияне использовали БпЛА «Герань-2». Попадание зафиксировали, в основном, по промышленной зоне. Два «прилета» — возле частной жилой застройки. Ранее о том, что вражеский дрон ударил в лестницу подземного пешеходного перехода, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, новости Харькова, подземка, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 09:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 2 апреля БпЛА типа «Шахед» ударил по подземному пешеходному переходу на Сокольниках.".