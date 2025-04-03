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Удары БпЛА по Харькову и области: Синегубов подробно о последствиях «прилетов»

Происшествия 08:43   03.04.2025
Виктория Яковенко
Удары БпЛА по Харькову и области: Синегубов подробно о последствиях «прилетов» Скриншот

Вечером 2 апреля вражеские БпЛА атаковали Харьковщину. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях попаданий.

По данным главы ХОВА, в Харькове «прилеты» зафиксировали:

🔹 В 23:40 в лестницу подземного пешеходного перехода,

🔹 в 23:06 БпЛА попал в землю на территорию частного домовладения, повреждено остекления окон дома,

🔹 в 23:03 в результате дронового удара горела трава на площади 2 га,

🔹 в 22:36 в результате обстрела, обнаружены обломки БпЛА типа «Шахед», пожара нет. Повреждены шесть домовладений,

🔹 в 22:31 в результате попадания БпЛА горело дерево на площади 0,5 м. кв. Поврежден частный дом.

В Дергачах в 22:38 из-за удара РФ поврежден частный дом. Пострадал 57-летний мужчина. В селе Черкасская Лозовая в 22:34 в результате обстрела горели остатки БпЛА на площади 3 м. кв.

Кроме этого, добавил глава ХОВА, поселок Андреевка ВС РФ обстреляли по меньшей мере дважды за сутки. Пострадал 59-летний мужчина, повреждены девять частных домов, местное здание культуры, горели травы и камыши.

Также под ударами находились Садовод и Александровка.

Напомним, взрывы начались в Харькове с 21:47. В городе зафиксировали не менее 14 попаданий, под ударом был Киевский район. По данным Харьковской областной прокуратуры, это уже пятый массированный обстрел города за неделю. Для ударов россияне использовали БпЛА «Герань-2». Попадание зафиксировали, в основном, по промышленной зоне. Два «прилета» — возле частной жилой застройки.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 08:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 2 апреля вражеские БпЛА атаковали Харьковщину. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях попаданий.".