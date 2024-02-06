Еще один город-побратим появился у Харькова в США — Терехов

Даллас стал еще одним городом-побратимом Харькова в США.

Это событие является еще одним шагом к углублению отношений со Штатами, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов, который находится в командировке в Германии.

«Следующий этап — наработка комплексного плана будущего сотрудничества, в котором будут прописаны четкие направления взаимодействия наших городов и ожидаемые результаты совместной работы. Об этом сегодня мы договорились с мэром Далласа Эриком Джонсоном», — написал Терехов.

Как сообщает пресс-служба горсовета, декларацию о партнерстве между городами Терехов и Джонсон подписали 6 февраля в режиме онлайн. Мэр Далласа выступил с инициативой обменяться флагами городов. Он отметил, что флаг Харькова будет размещен в мэрии, в комнате с флагами наций, представители которых уже посетили Даллас.

«Я сделаю исключение из правил, и флаг вашего города будет находиться там в течение всего времени, пока идет война. А после победы вы приедете в наш город, и мы вместе спустим этот флаг», — отметил он.

Напомним, с 1989 года партнером Харькова является американский город Цинциннати, а с июля 2023 года — Альбукерке.