Еще один город-побратим появился у Харькова в США — Терехов
Даллас стал еще одним городом-побратимом Харькова в США.
Это событие является еще одним шагом к углублению отношений со Штатами, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов, который находится в командировке в Германии.
«Следующий этап — наработка комплексного плана будущего сотрудничества, в котором будут прописаны четкие направления взаимодействия наших городов и ожидаемые результаты совместной работы. Об этом сегодня мы договорились с мэром Далласа Эриком Джонсоном», — написал Терехов.
Как сообщает пресс-служба горсовета, декларацию о партнерстве между городами Терехов и Джонсон подписали 6 февраля в режиме онлайн. Мэр Далласа выступил с инициативой обменяться флагами городов. Он отметил, что флаг Харькова будет размещен в мэрии, в комнате с флагами наций, представители которых уже посетили Даллас.
«Я сделаю исключение из правил, и флаг вашего города будет находиться там в течение всего времени, пока идет война. А после победы вы приедете в наш город, и мы вместе спустим этот флаг», — отметил он.
Напомним, с 1989 года партнером Харькова является американский город Цинциннати, а с июля 2023 года — Альбукерке.
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- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: город-побратим, даллас, сша, терехов, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 20:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даллас стал еще одним городом-побратимом Харькова в США".