У Харькова появился еще один город-побратим в Европе
Мэр Харькова Игорь Терехов и глава словацкого города Кошице Ярослав Полачек подписали соглашение об установлении партнерских отношений между городами.
Документ подписали в рамках инвестиционного форума «Kharkiv: Restart», пишет пресс-служба горсовета.
Отмечается, что стороны договорились реализовывать совместные проекты, поддерживать расширение прямых контактов между представителями городов и общественными объединениями, проводить совместные информационные, спортивные и образовательные мероприятия, развивать научно-техническое сотрудничество между предприятиями и научными организациями.
Полачек выразил надежду, что этот договор будет способствовать дальнейшему сотрудничеству в сферах культуры, образования, торговли, экономики и туризма. Терехов отметил, что развитие партнерских отношений поможет восстановлению города и страны.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 19:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов и глава словацкого города Кошице Ярослав Полачек подписали соглашение об установлении партнерских отношений между городами.".