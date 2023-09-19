У Харькова появился еще один город-побратим в Европе

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава словацкого города Кошице Ярослав Полачек подписали соглашение об установлении партнерских отношений между городами.

Документ подписали в рамках инвестиционного форума «Kharkiv: Restart», пишет пресс-служба горсовета.

Отмечается, что стороны договорились реализовывать совместные проекты, поддерживать расширение прямых контактов между представителями городов и общественными объединениями, проводить совместные информационные, спортивные и образовательные мероприятия, развивать научно-техническое сотрудничество между предприятиями и научными организациями.

Полачек выразил надежду, что этот договор будет способствовать дальнейшему сотрудничеству в сферах культуры, образования, торговли, экономики и туризма. Терехов отметил, что развитие партнерских отношений поможет восстановлению города и страны.