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У Харкова з’явилося ще одне місто-побратим у Європі

Політика 19:07   19.09.2023
Олена Нагорна
У Харкова з’явилося ще одне місто-побратим у Європі

Мер Харкова Ігор Терехов та очільник словацького міста Кошице Ярослав Полачек підписали угоду про встановлення партнерських відносин між містами.

Документ підписали у межах інвестиційного форуму “Kharkiv: Restart”, пише пресслужба міськради.

Наголошується, що сторони домовилися реалізовувати спільні проєкти, підтримувати розширення прямих контактів між представниками міст та громадськими об’єднаннями, проводити спільні інформаційні, спортивні та освітні заходи, розвивати науково-технічне співробітництво між підприємствами та науковими організаціями.

Полачек висловив сподівання, що цей договір сприятиме подальшій співпраці у сферах культури, освіти, торгівлі, економіки та туризму. Терехов зазначив, що розвиток партнерських відносин допоможе відновленню міста та країни.

Читайте також: Ще одне місто-побратим у США з’явилося у Харкова – документ підписано (фото)

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 19:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов та очільник словацького міста Кошице Ярослав Полачек підписали угоду про встановлення партнерських відносин між містами.".