У Харкова з’явилося ще одне місто-побратим у Європі
Мер Харкова Ігор Терехов та очільник словацького міста Кошице Ярослав Полачек підписали угоду про встановлення партнерських відносин між містами.
Документ підписали у межах інвестиційного форуму “Kharkiv: Restart”, пише пресслужба міськради.
Наголошується, що сторони домовилися реалізовувати спільні проєкти, підтримувати розширення прямих контактів між представниками міст та громадськими об’єднаннями, проводити спільні інформаційні, спортивні та освітні заходи, розвивати науково-технічне співробітництво між підприємствами та науковими організаціями.
Полачек висловив сподівання, що цей договір сприятиме подальшій співпраці у сферах культури, освіти, торгівлі, економіки та туризму. Терехов зазначив, що розвиток партнерських відносин допоможе відновленню міста та країни.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 19:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов та очільник словацького міста Кошице Ярослав Полачек підписали угоду про встановлення партнерських відносин між містами.".