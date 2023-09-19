У Харкова з’явилося ще одне місто-побратим у Європі

Мер Харкова Ігор Терехов та очільник словацького міста Кошице Ярослав Полачек підписали угоду про встановлення партнерських відносин між містами.

Документ підписали у межах інвестиційного форуму “Kharkiv: Restart”, пише пресслужба міськради.

Наголошується, що сторони домовилися реалізовувати спільні проєкти, підтримувати розширення прямих контактів між представниками міст та громадськими об’єднаннями, проводити спільні інформаційні, спортивні та освітні заходи, розвивати науково-технічне співробітництво між підприємствами та науковими організаціями.

Полачек висловив сподівання, що цей договір сприятиме подальшій співпраці у сферах культури, освіти, торгівлі, економіки та туризму. Терехов зазначив, що розвиток партнерських відносин допоможе відновленню міста та країни.