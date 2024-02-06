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Терехов в Германии ищет инвесторов для восстановления Харькова

Общество 13:11   06.02.2024
Виктория Яковенко
Терехов в Германии ищет инвесторов для восстановления Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подробно рассказал, чем занимается в командировке в Германии.

«У меня были встречи с мэром Нюрнбергом. Кроме этого, была серьезная встреча с премьер-министром Баварии. Были встречи также и с депутатами партии канцлера. Такая поддержка – это дает надежду, что мы по окончании войны очень быстро отстроим наш город», – сказал Терехов.

Также он сообщил, что сейчас разрабатывают пошаговый план восстановления именно центральной части города, которая сильно пострадала в результате обстрелов РФ. В целом, напомнил мэр, сейчас ущерб, нанесенный врагом Харькову, составляет – 10 миллиардов долларов.

«Нужно многовекторное финансирование, чтобы мы вместе отстроили. У меня была вчера встреча с торгово-промышленной палатой Германии, мы работали над тем, как привлекать немецких инвесторов, чтобы вкладывали средства в восстановление Харькова», — отметил мэр.

Читайте также: Терехов в Германии встретился с мэром Нюрнберга: Харьков получил автобусы

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подробно рассказал, чем занимается в командировке в Германии.".