Терехов в Германии ищет инвесторов для восстановления Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подробно рассказал, чем занимается в командировке в Германии.
«У меня были встречи с мэром Нюрнбергом. Кроме этого, была серьезная встреча с премьер-министром Баварии. Были встречи также и с депутатами партии канцлера. Такая поддержка – это дает надежду, что мы по окончании войны очень быстро отстроим наш город», – сказал Терехов.
Также он сообщил, что сейчас разрабатывают пошаговый план восстановления именно центральной части города, которая сильно пострадала в результате обстрелов РФ. В целом, напомнил мэр, сейчас ущерб, нанесенный врагом Харькову, составляет – 10 миллиардов долларов.
«Нужно многовекторное финансирование, чтобы мы вместе отстроили. У меня была вчера встреча с торгово-промышленной палатой Германии, мы работали над тем, как привлекать немецких инвесторов, чтобы вкладывали средства в восстановление Харькова», — отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подробно рассказал, чем занимается в командировке в Германии.".