Терехов у Німеччині шукає інвесторів для відновлення Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону детально розповів, чим займається у відрядженні в Німеччині.
«У мене були зустрічі з мером Нюрнберга. Крім цього була серйозна зустріч з прем’єр-міністром Баварії. Були зустрічі також і з депутатами партії канцлера. Така підтримка – це дає надію, що ми після закінчення війни дуже швидко відбудуємо наше місто», – сказав Терехов.
Також він повідомив, що наразі розробляють покроковий план відбудови саме центральної частини міста, яка дуже постраждала внаслідок обстрілів РФ. Загалом, нагадав мер, наразі збитки, які завдав ворог Харкову, становлять – 10 мільярдів доларів.
«Потрібно многовекторне фінансування, щоб ми разом відбудували. Я мав вчора зустріч з торгово-промисловою палатою Німеччини, ми працювали над тим, як залучати німецьких інвесторів, щоб вкладали кошти у відбудову Харкова», – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 13:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону детально розповів, чим займається у відрядженні в Німеччині.".