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Ще одне місто-побратим з’явилося у Харкова в США – Терехов

Політика 20:02   06.02.2024
Олена Нагорна
Ще одне місто-побратим з’явилося у Харкова в США – Терехов

Даллас став ще одним містом-побратимом Харкова у США.

Ця подія є ще одним кроком до поглиблення відносин зі Штатами,  повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов, який перебуває у відрядженні у Німеччині.

“Наступний етап – напрацювання комплексного плану майбутньої співпраці, у якому будуть прописані чіткі напрямки взаємодії наших міст та очікувані результати спільної роботи. Про це сьогодні ми домовилися з мером Далласу Еріком Джонсоном”, – написав Терехов.

Як повідомляє пресслужба міськради, декларацію про партнерство між містами Терехов та Джонсон підписали 6 лютого у режимі онлайн. Мер Далласа виступив з ініціативою обмінятися прапорами міст. Він зазначив, що прапор Харкова буде розміщений у мерії, у кімнаті із прапорами націй, представники яких уже відвідали Даллас.

“Я зроблю виняток з правил, і стяг вашого міста знаходитиметься там упродовж всього часу, доки йде війна. А після перемоги ви приїдете до нашого міста, і ми разом спустимо цей стяг”, – зазначив він.

Нагадаємо, з 1989 року партнером Харкова є американське місто Цинциннаті, а з липня 2023 року – Альбукерке.

Читайте також: У Харкова з’явилося ще одне місто-побратим у Європі

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 20:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Даллас став ще одним містом-побратимом Харкова у США".