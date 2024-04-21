Кілька тижнів: до прибуття допомоги США РФ може активізувати атаки – ISW

Нова допомога США, погоджена 20 квітня на загальну суму у 60 мільярдів євро, швидше за все, не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом кількох тижнів. Російські сили, ймовірно, в цей час активізують поточні наступальні операції, а також ракетні удари й удари БпЛА, щоб скористатися вікном обмеженості українських матеріальних засобів, що закривається.

“Найближчими тижнями українські війська можуть зазнати додаткових невдач в очікуванні допомоги США у сфері безпеки, яка дозволить Україні стабілізувати ситуацію на фронті, але вони, ймовірно, зможуть стримати нинішній російський наступ за умови, що допомога США відновиться найближчим часом”, – пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що підтриманий Палатою представників США законопроєкт тепер має бути прийнятий Сенатом і підписаний президентом, перш ніж допомога почне надходити. Також слід зважати на логістику транспортування в Україну американської техніки.

Офіційні особи США заявили, що Штати зможуть “майже негайно” відправити в Україну певні боєприпаси з американських сховищ у Європі, особливо критично необхідні 155-мм артилерійські снаряди та ракети ППО. Доставка іншої допомоги, швидше за все, триватиме кілька тижнів, залежно від того, де вона зараз зберігається. В останні місяці Україна систематично покращувала свою військову логістику, але вона ще не пристосована до раптового та великого притоку техніки, і жодна система не зможе негайно розподілити велику кількість техніки по всій лінії фронту, зазначають в ISW.

Тому українські сили, продовжують аналітики, швидше за все, найближчими тижнями продовжать стикатися з нестачею артилерійських боєприпасів та засобів ППО, а також з обмеженнями, які ця нестача накладає на здатність України проводити ефективні оборонні операції.

“Нестача української артилерії дозволяє російським механізованим силам досягти незначних тактичних успіхів, а зниження можливостей протиповітряної оборони України дозволяє російській авіації серйозно послаблювати оборону України на фронті ударами плануючих бомб. Російські сили можуть продовжувати використовувати ці оперативні переваги найближчими тижнями для досягнення подальших тактичних успіхів та дестабілізації української оборонної лінії в надії досягти значного в оперативному плані прогресу”, — прогнозують представники Інституту.

За оцінками ISW, брак матеріальних засобів змушує Україну економити боєприпаси та спрямовувати обмежені ресурси на критично важливі ділянки фронту, що підвищує ризик прориву Росії на інших, менш забезпечених ділянках, і робить загальну лінію фронту більш крихкою, що можна припустити за нинішніми відносно повільними темпами просування Росії. Загроза оперативно значущого просування Росії найближчими тижнями зберігається, хоча українське командування може мати більше можливостей для короткострокового ризику з запасами, що скорочуються, щоб запобігти такому просуванню, коли воно знатиме, що найближчим часом надійде більше матеріальних засобів.

За прогнозом аналітиків, Україна, ймовірно, буде в значно кращому оперативному становищі до червня, і командування РФ, скоріш за все, розгляне істотні зміни в анонсованій на червень масштабній наступальній операції, хоча все ще може тривати за планом.

“Ймовірне відновлення допомоги США у сфері безпеки України є критичним поворотним моментом у війні в Україні, але Кремлю, Заходу та Україні ще належить прийняти додаткові рішення, які визначать характер і результат бойових дій”, – констатують в ISW.