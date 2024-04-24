Сенат США схвалив допомогу Україні, Байден обіцяє підписати, як тільки отримає

Цієї ночі Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів, за який перед тим нарешті проголосували в Палаті представників Конгресу. Президент Джо Байден уже зробив заяву з цього приводу.

Пакет допомоги Україні підтримали 79 сенаторів, лише 18 були проти. Перед цим у сенаті вирішили скоротити дебати з цього питання до максимум 30 годин, але вони не знадобилися.

“Сьогодні ввечері двопартійна більшість у Сенаті приєдналася до Палати представників, щоб відповісти на заклик історії в цей критичний переломний момент”, – оцінив рішення Сенату президент США Джо Байден. Його заяву опублікувала пресслужба Білого дому.

Президент США заявив: “Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він надійде на мій стіл завтра, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня. Потреба нагальна: для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку Росії; для Ізраїлю, який щойно зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану; для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, зокрема в Газі, Судані та Гаїті; і для наших партнерів, які прагнуть безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні”.

Також Байден підкреслив, що ухвалений пакет законів зробить США і світ безпечнішим, “оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін”.