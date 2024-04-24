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Сенат США схвалив допомогу Україні, Байден обіцяє підписати, як тільки отримає

Політика 07:16   24.04.2024
Оксана Горун
Сенат США схвалив допомогу Україні, Байден обіцяє підписати, як тільки отримає

Цієї ночі Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів, за який перед тим нарешті проголосували в Палаті представників Конгресу. Президент Джо Байден уже зробив заяву з цього приводу.

Пакет допомоги Україні підтримали 79 сенаторів, лише 18 були проти. Перед цим у сенаті вирішили скоротити дебати з цього питання до максимум 30 годин, але вони не знадобилися.

“Сьогодні ввечері двопартійна більшість у Сенаті приєдналася до Палати представників, щоб відповісти на заклик історії в цей критичний переломний момент”, – оцінив рішення Сенату президент США Джо Байден. Його заяву опублікувала пресслужба Білого дому.

Президент США заявив: “Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він надійде на мій стіл завтра, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня. Потреба нагальна: для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку Росії; для Ізраїлю, який щойно зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану; для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, зокрема в Газі, Судані та Гаїті; і для наших партнерів, які прагнуть безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні”.

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Також Байден підкреслив, що ухвалений пакет законів зробить США і світ безпечнішим, “оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 07:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї ночі Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів, за який перед тим нарешті проголосували в Палаті представників Конгресу. Президент Джо Байден уже зробив заяву з цього приводу".