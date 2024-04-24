Президент Байден подписал закон о $60 миллиардах для Украины

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании помощи союзникам, где предусмотрено более 60 миллиардов долларов Украине, сообщает Голос Америки.

Во время обращения к американцам Байден заявил, что США отправят новый пакет военной помощи Украине уже через несколько часов.

Также США уже готовят первый пакет военной помощи Киеву на 1 миллиард долларов, как только документ о финансировании поддержки Украины станет законом.