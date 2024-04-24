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Президент Байден подписал закон о $60 миллиардах для Украины

Мир 18:21   24.04.2024
Оксана Якушко
Президент Байден подписал закон о $60 миллиардах для Украины Photo by Jim WATSON / AFP

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании помощи союзникам, где предусмотрено более 60 миллиардов долларов Украине, сообщает Голос Америки.

Во время обращения к американцам Байден заявил, что США отправят новый пакет военной помощи Украине уже через несколько часов.

Также США уже готовят первый пакет военной помощи Киеву на 1 миллиард долларов, как только документ о финансировании поддержки Украины станет законом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 18:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании помощи союзникам, где предусмотрено более 60 миллиардов долларов Украине, сообщает Голос Америки.".