Президент Байден подписал закон о $60 миллиардах для Украины
Photo by Jim WATSON / AFP
Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании помощи союзникам, где предусмотрено более 60 миллиардов долларов Украине, сообщает Голос Америки.
Во время обращения к американцам Байден заявил, что США отправят новый пакет военной помощи Украине уже через несколько часов.
Также США уже готовят первый пакет военной помощи Киеву на 1 миллиард долларов, как только документ о финансировании поддержки Украины станет законом.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: Джо Байден, помощь Украине, президент США., сша;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 18:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании помощи союзникам, где предусмотрено более 60 миллиардов долларов Украине, сообщает Голос Америки.".