Президент Байден підписав закон про $60 мільярдів для України
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт щодо фінансування допомоги союзникам, де передбачено понад 60 мільярдів доларів Україні, повідомляє Голос Америки.
Під час промови до американців Байден заявив, що США відправлять новий пакет військової допомоги Україні вже за кілька годин.
Також США уже готують перший пакет військової допомоги Києву на 1 мільярд доларів, щойно документ про фінансування підтримки України стане законом.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: Джо Байден, помощь Украине, президент США., сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 18:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент США Джо Байден підписав законопроєкт щодо фінансування допомоги союзникам, де передбачено понад 60 мільярдів доларів Україні, повідомляє Голос Америки.".