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Президент Байден підписав закон про $60 мільярдів для України

Світ 18:21   24.04.2024
Оксана Якушко
Президент Байден підписав закон про $60 мільярдів для України

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт щодо фінансування допомоги союзникам, де передбачено понад 60 мільярдів доларів Україні, повідомляє Голос Америки.

Під час промови до американців Байден заявив, що США відправлять новий пакет військової допомоги Україні вже за кілька годин.

Також США уже готують перший пакет військової допомоги Києву на 1 мільярд доларів, щойно документ про фінансування підтримки України стане законом.

Читайте також: Ми підтримуємо друзів, які захищаються від тиранів, як Путін — Джо Байден

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 18:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент США Джо Байден підписав законопроєкт щодо фінансування допомоги союзникам, де передбачено понад 60 мільярдів доларів Україні, повідомляє Голос Америки.".