Ми підтримуємо друзів, які захищаються від тиранів, як Путін – Джо Байден

Я підпишу цей законопроєкт, щойно він надійде на мій стіл, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня. Потреба є терміновою: для України, яка стикається з безжальними бомбардуваннями з боку Росії… Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін.