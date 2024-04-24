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Ми підтримуємо друзів, які захищаються від тиранів, як Путін – Джо Байден

Політика 11:18   24.04.2024
Джозеф Байден
президент США
Ми підтримуємо друзів, які захищаються від тиранів, як Путін – Джо Байден

Я підпишу цей законопроєкт, щойно він надійде на мій стіл, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня. Потреба є терміновою: для України, яка стикається з безжальними бомбардуваннями з боку Росії… Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін.

Автор: Джозеф Байден, президент США
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 11:18;

  • Кореспондент Джозеф Байден, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я підпишу цей законопроєкт, щойно він надійде на мій стіл, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну…".