Мы поддерживаем друзей, которые защищаются от тиранов как Путин — Джо Байден

Я подпишу этот законопроект, как только он дойдет до моего стола, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе. Это необходимо срочно: для Украины, которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России… Этот критически важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как Хамас, и тиранов, таких как Путин.