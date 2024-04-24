Мы поддерживаем друзей, которые защищаются от тиранов как Путин — Джо Байден
Я подпишу этот законопроект, как только он дойдет до моего стола, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе. Это необходимо срочно: для Украины, которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России… Этот критически важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как Хамас, и тиранов, таких как Путин.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: байден, допомога, помощь, сша;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 11:18;
Корреспондент Джозеф Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я подпишу этот законопроект, как только он дойдет до моего стола, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в…".