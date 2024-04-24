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Мы поддерживаем друзей, которые защищаются от тиранов как Путин — Джо Байден

Мир 11:18   24.04.2024
Джозеф Байден
президент США
Мы поддерживаем друзей, которые защищаются от тиранов как Путин — Джо Байден

Я подпишу этот законопроект, как только он дойдет до моего стола, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе. Это необходимо срочно: для Украины, которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России… Этот критически важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как Хамас, и тиранов, таких как Путин.

Автор: Джозеф Байден, президент США
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 11:18;

  • Корреспондент Джозеф Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я подпишу этот законопроект, как только он дойдет до моего стола, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в…".