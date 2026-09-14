Энергонезависимость Харьковщины: как ХОВА и ЮНИСЕФ готовят регион к зиме

В пресс-службе ХОВА рассказали подробности рабочей встречи начальника ХОВА Олега Синегубова с координатором работы полевых офисов ЮНИСЕФ Кенаном Мади и и. о. руководителя Харьковского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Павлом Первиным.

Целый блок встречи был посвящен подготовке Харьковской области к осенне-зимнему периоду.

«Совместно работаем над бесперебойным водоснабжением медучреждений и установкой солнечных панелей. Проект альтернативных источников энергии уже разработан для областной клинической больницы, где на стадии завершения — строительство укрытия и приемного отделения. Следующий шаг – детская больница», – отметили в ХОВА.

Также на встрече обсудили установку солнечных панелей в учебных заведениях – всего запланирована реализация 12 таких проектов.

Тем временем партнеры из Нидерландов помогают создавать энергетический хаб на базе областной больницы, добавили в пресс-службе ХОВА.