Сегодня 20 апреля: какой праздник и день в истории

20 апреля 1841 года вышел первый в мире детектив. В 1891-м родился генерал-хорунжий армии УНР Юрий Тютюнник. В 1902-м Мария и Пьер Кюри успешно выделили радиоактивные соли радия. В 1935-м появился первый хит-парад. В 1988-м в Харькове создали литературный музей.

Праздники и памятные даты 20 апреля

20 апреля в Украине – День окружающей среды. Его традиционно отмечают в третью субботу апреля.

В мире – Международный день благодарности волонтерам.

Также отмечают: Международный день цирка и День магазина звукозаписи (оба — в третью субботу апреля), Международный день китайского языка, День марихуаны (также известен как 4:20).

20 апреля в истории

20 апреля 1841 года в американском журнале «Graham’s Magazine» опубликовали рассказ Эдгара По «Убийство на улице Морг». Он считается первым детективным произведением в истории литературы. Подробнее.

20 апреля 1891 года родился генерал-хорунжий армии УНР, участник двух зимних походов Юрий Тютюнник. Подробнее.

20 апреля 1902 года Мария и Пьер Кюри впервые успешно выделили радиоактивные соли радия. Это произошло в лаборатории супругов в Париже.

Об открытиях они сообщили в сентябре того же года. А шли к этому результату почти десятилетие. Мария Склодовская-Кюри приступила к исследованию радиоактивного излучения после открытия Антуана Анри Беккереля (1896 года). Он обнаружил, что урановые соединения излучают глубоко проникающее излучение, являющееся внутренним свойством вещества, а не результатом действия внешнего источника энергии (как в случае с рентгеновскими лучами).

Кюри для своей докторской диссертации выбрала именно тему этого излучения. Для начала она решила установить, существуют ли другие вещества, кроме соединений урана, которые излучают лучи. Беккерель сообщил, что воздух рядом с соединениями урана становится электропроводящим. Именно на это «сделала ставку» Мария в своих исследованиях. Измеряя электропроводность вблизи разных веществ, она обнаружила, что урановая руда (или урановая смоляная обманка) испускает более сильное излучение, чем чистый уран. Поэтому исследовательница заключила: в руде есть еще какой-то до сих пор неизвестный, но сильно радиоактивный элемент. Об этом она заявила в 1898 году на заседании Французской академии наук.

Но прошло еще немало времени, прежде чем Кюри смогла доказать свою теорию на практике, выделив этот самый элемент. В этом ей помог муж – Пьер Кюри отложил собственные исследования, чтобы поддержать работу жены. Вдвоем они обнаружили новые химические элементы и назвали их полонием (в честь родины Марии — Польши) и радием. Чтобы экстрагировать их в достаточном количестве, ученым пришлось переработать огромные объемы руды. То, насколько это вредно для здоровья, они еще не знали. В результате из нескольких тонн урановой смоляной обманки исследователи смогли выделить одну десятую грамма хлорида радия. Это соединение излучало голубой свет и тепло. Полоний выделить не удалось, ведь он оказался продуктом распада радия. Открытие Марии и Пьера Кюри привлекло внимание всего мира. А сама исследовательница на базе проделанной работы написала докторскую диссертацию «Исследование радиоактивных веществ», которую представила в Сорбонне в июне 1903 года. В том же году Нобелевский комитет присудил супругам Кюри и Анри Беккерелю Нобелевскую премию по физике за исследование радиоактивности. Мария Кюри стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию. А вскоре – еще и первым человеком в мире, получившим Нобелевскую премию дважды – в 1911-м она стала лауреаткой Нобелевской премии по химии, когда смогла (уже после смерти мужа) выделить чистый металлический радий. Такие необыкновенные достижения в науке дались Марии дорогой ценой – в 1934 году она умерла от лейкемии, которая стала результатом работы с радиоактивными веществами. Проблемы со здоровьем из-за открытия Кюри нажило и множество других людей. Пока не доказали опасность радиоактивных веществ, их активно применяли в обиходе.

Так, соединения радия добавляли в начале ХХ века в косметику, средства гигиены и даже пищевые продукты, считая полезным. Также он входил в состав радиолюминесцентной краски – ею красили стрелки и циферблаты часов, чтобы они светились. Больше всего пострадали от этого рабочие фабрик, где производилась подобная продукция. Следствием работы с радием для них стали разнообразные увечья. Самые распространенные проблемы со здоровьем, которые вызывает радий (кроме злокачественных опухолей), – остеопорозы. Элемент скапливается в костной ткани и разрушает ее.

20 апреля 1935 года появился первый в мире хит-парад. Его создал на американском радио NBC журналист Уоррен Хилл. Подробнее.

20 апреля 1988 года в Харькове создали литературный музей. Подробнее.

Церковный праздник 20 апреля

20 апреля чтят память преподобного Феодора Трихины. Он был родом из Константинополя. Родился в зажиточной семье. С юности ушел в пустынную обитель во Фракии, где принял монашество. Феодор был суровым постником, носил только одну грубую, колючую власяницу. За это его и прозвали «Трихиной» — то есть «Власяничным». Этим именем назвали и монастырь, в котором он трудился. При жизни творил много чудес и исцелений. Годы жизни преподобного Феодора неизвестны.

Народные приметы

Если утром гроза, то погода будет ясной. Гроза вечером – к сильному ветру.

Если в лесу появились первые грибы, то скоро потеплеет.

Если ночью на небе много звезд, то в нынешнем году будет хороший урожай ягод и грибов.

Что нельзя делать 20 апреля

Нельзя хвастаться своими успехами или материальным достатком.

Нельзя рыбачить.