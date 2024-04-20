Сьогодні 20 квітня: яке свято та день в історії

20 квітня 1841 року вийшов перший у світі детектив. У 1891-му народився генерал-хорунжий армії УНР Юрій Тютюнник. У 1902-му Марія та П’єр Кюрі успішно виділили радіоактивні солі радію. У 1935-му з’явився перший хіт-парад. У 1988-му в Харкові створили літературний музей.

Свята та пам’ятні дати 20 квітня

20 квітня в Україні – День довкілля. Його традиційно відзначають у третю суботу квітня.

У світі – Міжнародний день подяки волонтерам.

Також відзначають: Міжнародний день цирку та День магазину звукозапису (обидва – в третю суботу квітня), Міжнародний день китайської мови, День марихуани (також відомий як 4:20).

20 квітня в історії

20 квітня 1841 року в американському журналі “Graham’s Magazine” опублікували оповідання Едгара По “Вбивство на вулиці Морг”. Воно вважається першим детективним твором в історії літератури. Детальніше.

20 квітня 1891 року народився генерал-хорунжий армії УНР, учасник двох зимових походів Юрій Тютюнник. Детальніше.

20 квітня 1902 року Марія та П’єр Кюрі вперше успішно виділили радіоактивні солі радію. Це сталося в лабораторії подружжя в Парижі.

Про відкриття вони повідомили у вересні того ж року. А йшли до цього результату майже десятиліття. Марія Склодовська-Кюрі розпочала дослідження радіоактивного випромінювання після відкриття Антуана Анрі Бекереля (1896 року). Він виявив, що уранові сполуки випромінюють глибоко проникне випромінювання, що є внутрішньою властивістю речовини, а не результатом дії зовнішнього джерела енергії (як у випадку з рентгенівськими променями).

Кюрі для своєї докторської дисертації обрала саме тему цього випромінювання. Спочатку вона вирішила встановити, чи існують інші речовини, крім сполук урану, що випромінюють промені. Бекерель повідомив, що повітря поруч зі сполуками урану стає електропровідним. Саме на це “зробила ставку” Марія у своїх дослідженнях. Вимірюючи електропровідність поблизу різних речовин, вона виявила, що уранова руда (або уранова смоляна обманка) має сильніше випромінювання, ніж чистий уран. Тому дослідниця зробила висновок: у руді є ще якийсь досі невідомий, але сильно радіоактивний елемент. Про це вона заявила у 1898 році на засіданні Французької академії наук.

Але минуло ще чимало часу, перш ніж Кюрі змогла довести свою теорію на практиці, виділивши цей елемент. У цьому їй допоміг чоловік – П’єр Кюрі відклав власні дослідження, щоби підтримати роботу дружини. Удвох вони виявили нові хімічні елементи та назвали їх полонієм (на честь батьківщини Марії – Польщі) та радієм. Щоб екстрагувати їх у достатній кількості, вченим довелося переробити величезні обсяги руди. Наскільки це шкідливо для здоров’я, вони ще не знали. У результаті з кількох тонн уранової смоляної обманки дослідники змогли виділити одну десяту грама хлориду радію. Це з’єднання випромінювало блакитне світло та тепло. Полоній виділити не вдалося, адже він виявився продуктом розпаду радію. Відкриття Марії та П’єра Кюрі привернуло увагу всього світу. А сама дослідниця на базі виконаної роботи написала докторську дисертацію “Дослідження радіоактивних речовин”, яку представила в Сорбонні у червні 1903 року. У тому ж році Нобелівський комітет присудив подружжю Кюрі та Анрі Бекерелю Нобелівську премію з фізики за дослідження радіоактивності. Марія Кюрі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію. А невдовзі – ще й першою людиною у світі, яка отримала Нобелівську премію двічі – у 1911-му вона стала лауреаткою Нобелівської премії з хімії, коли змогла (вже після смерті чоловіка) виділити чистий металевий радій. Такі надзвичайні досягнення в науці далися Марії дорогою ціною – у 1934 році вона померла від лейкемії, яка стала результатом роботи з радіоактивними речовинами. Проблеми зі здоров’ям через відкриття Кюрі нажило й багато інших людей. Поки не довели небезпеку радіоактивних речовин, їх активно застосовували в побуті.

Так, сполуки радію додавали на початку XX століття в косметику, засоби гігієни та навіть харчові продукти, вважаючи за корисні. Також він входив до складу радіолюмінесцентної фарби – нею фарбували стрілки та циферблати годинників, щоб вони світилися. Найбільше постраждали від цього робітники фабрик, де виготовляли подібну продукцію. Наслідком роботи з радієм для них стали різноманітні каліцтва. Найпоширеніші проблеми зі здоров’ям, які викликає радій (крім злоякісних пухлин) – остеопорози. Елемент накопичується в кістковій тканині та руйнує її.

20 квітня 1935 року виник перший у світі хіт-парад. Його створив на американському радіо NBC журналіст Уоррен Хілл. Детальніше.

20 квітня 1988 року в Харкові створили літературний музей. Детальніше.

Церковне свято 20 квітня

20 квітня вшановують пам’ять преподобного Феодора Трихини. Він був родом із Константинополя. Народився в заможній родині. З юності пішов у пустельну обитель у Фракії, де прийняв чернецтво. Феодор був суворим постником, носив лише одну грубу, колючу волосяницю. За це його й прозвали “Трихиною” – тобто “Волосяничним”. Цим ім’ям був названий і монастир, в якому він трудився. За життя творив багато чудес і зцілень. Час життя преподобного Феодора невідомий.

Народні прикмети

Якщо зранку гроза, то погода далі буде ясною. Гроза ввечері – до сильного вітру.

Якщо в лісі з’явилися перші гриби, то скоро потеплішає.

Якщо вночі на небі багато зірок, то в цьому році буде хороший урожай ягід і грибів.

Що не можна робити 20 квітня

Не можна хвалитися своїми успіхами або матеріальним достатком.

Не можна рибалити.