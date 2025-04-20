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Пожар в лесу под Балаклеей распространился уже на 60 га

Происшествия 11:28   20.04.2025
Оксана Горун
Пожар в лесу под Балаклеей распространился уже на 60 га

Спасатели Харьковщины уже сутки гасят масштабный пожар. Горят хвойная подстилка и камыши.

«19 апреля в 11:51 поступило сообщение о пожаре в Балаклейском лесничестве недалеко от г. Балаклея Изюмского района. Горит хвойная подстилка и камыши на общей площади более 60 га», — сообщила днем 20 апреля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь тушат 66 сотрудников ГСЧС и 16 единиц техники. Участвуют местные пожарные команды из населенных пунктов Андреевка, Донец и Петровское. Задействованы также работники и техника лесхоза.

«Кроме того, на месте происшествия работают саперы ГСЧС, задачей которых является проверка территории для обеспечения путей передвижения пожарной техники», — отметили спасатели.

Читайте также: Три пожара за сутки произошли из-за обстрелов — ГСЧС

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 11:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели Харьковщины уже сутки гасят масштабный пожар. Горят хвойная подстилка и камыши".