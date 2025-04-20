Пожар в лесу под Балаклеей распространился уже на 60 га

Спасатели Харьковщины уже сутки гасят масштабный пожар. Горят хвойная подстилка и камыши.

«19 апреля в 11:51 поступило сообщение о пожаре в Балаклейском лесничестве недалеко от г. Балаклея Изюмского района. Горит хвойная подстилка и камыши на общей площади более 60 га», — сообщила днем 20 апреля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь тушат 66 сотрудников ГСЧС и 16 единиц техники. Участвуют местные пожарные команды из населенных пунктов Андреевка, Донец и Петровское. Задействованы также работники и техника лесхоза.

«Кроме того, на месте происшествия работают саперы ГСЧС, задачей которых является проверка территории для обеспечения путей передвижения пожарной техники», — отметили спасатели.