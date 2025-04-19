Масштабный пожар бушует в лесу вблизи Балаклеи на Харьковщине (фото)

Недалеко от города Балаклея Изюмского района горит лес.

Дополнено в 19:40. Площадь пожара увеличилась до 30 га, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

19:03. Сообщение о возгорании поступило 19 апреля в 11:51. Огнем охвачены хвойная подстилка и камыш на площади около 10 гектаров, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К тушению огня привлечены 26 спасателей и пять единиц техники ГСЧС, пиротехническое подразделение, местные пожарные команды из населенных пунктов Андреевка, Донец и Петровское, работники Балаклейского лесничества.

Причина возгорания устанавливается.