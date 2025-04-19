Масштабный пожар бушует в лесу вблизи Балаклеи на Харьковщине (фото)
Недалеко от города Балаклея Изюмского района горит лес.
Дополнено в 19:40. Площадь пожара увеличилась до 30 га, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
19:03. Сообщение о возгорании поступило 19 апреля в 11:51. Огнем охвачены хвойная подстилка и камыш на площади около 10 гектаров, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К тушению огня привлечены 26 спасателей и пять единиц техники ГСЧС, пиротехническое подразделение, местные пожарные команды из населенных пунктов Андреевка, Донец и Петровское, работники Балаклейского лесничества.
Причина возгорания устанавливается.
Читайте также: В Изюмских лесах на Харьковщине – снова пожар: огонь тушили сутки (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, ліс, лес, лесной пожар, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Масштабный пожар бушует в лесу вблизи Балаклеи на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 19:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недалеко от города Балаклея Изюмского района горит лес.".