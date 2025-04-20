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Три пожара за сутки произошли из-за обстрелов — ГСЧС

Происшествия 08:03   20.04.2025
Оксана Горун
Три пожара за сутки произошли из-за обстрелов — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 20 апреля сообщило о чрезвычайных ситуациях в регионе за сутки.

За этот период спасатели тушили 45 пожаров. Из них три возникли из-за российских обстрелов — в Изюмском и Купянском районах.

«В с. Ивановка Изюмского района горела лесная подстилка 0,3 га и трава на площади 100 кв. В с. Новоплатоновка Изюмского района горела подстилка леса на площади 4,5 га. В г. Купянск горела крыша, две пристройки к частному жилому дому и дровник на площади 200 м кв. Пострадала женщина, 1963 года рождения», — отметили спасатели.

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Еще 32 пожара возникли в экосистемах — в основном из-за поджигателей. Горели в целом 29 га.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 08:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 20 апреля сообщило о чрезвычайных ситуациях в регионе за сутки".