Три пожара за сутки произошли из-за обстрелов — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 20 апреля сообщило о чрезвычайных ситуациях в регионе за сутки.

За этот период спасатели тушили 45 пожаров. Из них три возникли из-за российских обстрелов — в Изюмском и Купянском районах.

«В с. Ивановка Изюмского района горела лесная подстилка 0,3 га и трава на площади 100 кв. В с. Новоплатоновка Изюмского района горела подстилка леса на площади 4,5 га. В г. Купянск горела крыша, две пристройки к частному жилому дому и дровник на площади 200 м кв. Пострадала женщина, 1963 года рождения», — отметили спасатели.

Еще 32 пожара возникли в экосистемах — в основном из-за поджигателей. Горели в целом 29 га.