Три пожара за сутки произошли из-за обстрелов — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 20 апреля сообщило о чрезвычайных ситуациях в регионе за сутки.
За этот период спасатели тушили 45 пожаров. Из них три возникли из-за российских обстрелов — в Изюмском и Купянском районах.
«В с. Ивановка Изюмского района горела лесная подстилка 0,3 га и трава на площади 100 кв. В с. Новоплатоновка Изюмского района горела подстилка леса на площади 4,5 га. В г. Купянск горела крыша, две пристройки к частному жилому дому и дровник на площади 200 м кв. Пострадала женщина, 1963 года рождения», — отметили спасатели.
Читайте также: Зеленский — о ночи «перемирия»: были обстрелы и штурмы
Еще 32 пожара возникли в экосистемах — в основном из-за поджигателей. Горели в целом 29 га.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Три пожара за сутки произошли из-за обстрелов — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 20 апреля сообщило о чрезвычайных ситуациях в регионе за сутки".