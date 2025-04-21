Масштабные пожары в экосистемах на Харьковщине: горело 325 га
На Харьковщине продолжают тушить огонь в лесах под Балаклеей. В целом в регионе за сутки было 34 пожара в экосистемах, сообщили в ГСЧС утром 21 апреля.
«За сутки в природных экосистемах произошло 34 пожара на общей площади более 325 га. К ликвидации пяти пожаров привлекались подразделения местной и добровольной пожарной охраны. Продолжается ликвидация пожара в Балаклейском лесничестве в Изюмском районе. Горела хвойная подстилка на площади 310 га и камыш на площади 20 га. В настоящее время происходит очаговое горение на площади 30 га. К ликвидации пожара привлечены 105 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС, в том числе пиротехнические подразделения, пожарные местных пожарных команд из поселков Андреевка, Донецк и Петровское, а также 38 работников и восемь единиц техники лесхоза», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Во время пожара в лесах под Балаклеей на мине подорвался автомобиль лесничих. Два человека получили острую реакцию на стресс.
Также в течение суток в области возникли пять пожаров из-за обстрелов — в Чугуевском и Купянском районах. В частности, горела пятиэтажка в Ковшаровке на площади 1600 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
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«Утром враг нанес удары по городу Купянску и Малиновской громаде Чугуевского района. Произошли пожары, ликвидация которых продолжается. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — дополнили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 07:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают тушить огонь в лесах под Балаклеей. В целом в регионе за сутки было 34 пожара в экосистемах, сообщили в ГСЧС утром 21 апреля".