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Пожар в многоэтажке в Харькове: спасли 15 человек (фото)

Происшествия 06:56   21.04.2025
Оксана Горун
Пожар в многоэтажке в Харькове: спасли 15 человек (фото)

Вечером на Пасху, 20 апреля, в Харькове горел 12-этажный жилой дом.

«20 апреля в 21:58 произошел пожар в 12-этажном жилом доме по ул. Библика в Индустриальном районе города Харькова. Горели комнаты двух квартир и тамбур на площади 50 кв. м. С верхних этажей пожарными спасены 15 человек, из них пятеро детей», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар локализовали в 22:53. Огонь тушили 25 спасателей и шесть единиц техники. Также на месте были психологи ГСЧС, которые оказывали поддержку жильцам.

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Причину пожара еще выясняют.

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пожар на ул. Библика в Харькове

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 06:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером на Пасху, 20 апреля, в Харькове горел 12-этажный жилой дом".