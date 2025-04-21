Пожар в многоэтажке в Харькове: спасли 15 человек (фото)
Вечером на Пасху, 20 апреля, в Харькове горел 12-этажный жилой дом.
«20 апреля в 21:58 произошел пожар в 12-этажном жилом доме по ул. Библика в Индустриальном районе города Харькова. Горели комнаты двух квартир и тамбур на площади 50 кв. м. С верхних этажей пожарными спасены 15 человек, из них пятеро детей», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар локализовали в 22:53. Огонь тушили 25 спасателей и шесть единиц техники. Также на месте были психологи ГСЧС, которые оказывали поддержку жильцам.
Причину пожара еще выясняют.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 06:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером на Пасху, 20 апреля, в Харькове горел 12-этажный жилой дом".