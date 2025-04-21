Пожар в многоэтажке в Харькове: спасли 15 человек (фото)

Вечером на Пасху, 20 апреля, в Харькове горел 12-этажный жилой дом.

«20 апреля в 21:58 произошел пожар в 12-этажном жилом доме по ул. Библика в Индустриальном районе города Харькова. Горели комнаты двух квартир и тамбур на площади 50 кв. м. С верхних этажей пожарными спасены 15 человек, из них пятеро детей», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар локализовали в 22:53. Огонь тушили 25 спасателей и шесть единиц техники. Также на месте были психологи ГСЧС, которые оказывали поддержку жильцам.

Причину пожара еще выясняют.