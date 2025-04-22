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Масштабный пожар в лесах под Балаклеей локализировали — ГСЧС (фото)

Происшествия 10:59   22.04.2025
Оксана Горун
Масштабный пожар в лесах под Балаклеей локализировали — ГСЧС (фото)

После нескольких суток борьбы с огнем в лесах Балаклейщины спасатели проинформировали, что в процессе наметился прогресс.

«В 09:00 произошла локализация масштабного лесного пожара в Балаклейском лесничестве на площади 349 га. В настоящее время принимаются меры по окончательной ликвидации отдельных очагов горения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

пожар в лесах под Балаклеей 22 апреля локализировали

На месте работают 57 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС и местных пожарных команд, а также 26 сотрудников лесхоза и 12 единиц их техники. Также трудятся пиротехники, которые разминируют леса, чтобы обеспечить передвижение техники.

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Ранее в Слобожанском лесном офисе подчеркнули, что сейчас на Харьковщине сохраняется максимальный уровень пожарной опасности. В таких обстоятельствах ходить в лес категорически запрещено. Лесничие заявили, что будут расценивать как диверсию любую попытку разжечь огонь вблизи лесных массивов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 10:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После нескольких суток борьбы с огнем в лесах Балаклейщины спасатели проинформировали, что в процессе наметился прогресс".