Клещи проснулись: где они чаще всего подкарауливают жителей Харьковщины
Клещи чаще всего атакуют жителей Харьковской области не в лесах, а на приусадебных участках, констатирует пресс-служба Лозовской громады.
«В текущем году уже зарегистрировано 11 случаев болезни Лайма в Харьковской области. Большинство (45%) подверглись нападению клеща на приусадебных участках по месту жительства», — предупредили в мэрии Лозовой.
Медики отмечают: первый пик активности клещей в Харьковской области приходится на период с апреля по май. Поэтому отдых на природе становится опасным, как и работа на заросших травой дачных участках и огородах.
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«Среди населения области в прошлом году было зарегистрировано 300 случаев иксодового клещевого боррелиоза. По месту заражения наибольший процент случаев заболевания болезнью Лайма составляют приусадебные участки по месту жительства – 33%, 28% – случаи инфицирования людей на дачных участках и 22% составили случаи заражения в лесах, лесополосах и лесопарках», — привел данные Лозовской горсовет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клещи, Лозовая, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 08:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Клещи чаще всего атакуют жителей Харьковской области не в лесах, а на приусадебных участках, констатирует пресс-служба Лозовской громады".