Клещи проснулись: где они чаще всего подкарауливают жителей Харьковщины

Клещи чаще всего атакуют жителей Харьковской области не в лесах, а на приусадебных участках, констатирует пресс-служба Лозовской громады.

«В текущем году уже зарегистрировано 11 случаев болезни Лайма в Харьковской области. Большинство (45%) подверглись нападению клеща на приусадебных участках по месту жительства», — предупредили в мэрии Лозовой.

Медики отмечают: первый пик активности клещей в Харьковской области приходится на период с апреля по май. Поэтому отдых на природе становится опасным, как и работа на заросших травой дачных участках и огородах.

«Среди населения области в прошлом году было зарегистрировано 300 случаев иксодового клещевого боррелиоза. По месту заражения наибольший процент случаев заболевания болезнью Лайма составляют приусадебные участки по месту жительства – 33%, 28% – случаи инфицирования людей на дачных участках и 22% составили случаи заражения в лесах, лесополосах и лесопарках», — привел данные Лозовской горсовет.