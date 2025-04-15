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Могут ли клещи напасть в центре Харькова: скверы проверяют специалисты (фото)

Общество 09:26   15.04.2025
Оксана Горун
Могут ли клещи напасть в центре Харькова: скверы проверяют специалисты (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Парки и скверы Харькова обследуют на предмет наличия и количества клещей. Опасных паукообразных в городе нашли.

«В рамках подготовки к борьбе с клещами обследование прошло в саду Шевченко и сквере Зеркальной струи, на Стрелке и в Григоровском бору. Специалисты тянули плотную дерюгу по траве и клещи цеплялись за нее. Далее ткань внимательно рассматривали, найденных животных отобрали для подробного обследования. В настоящее время клещи обнаружены только в Григоровском бору. Обследование других парков и скверов, подчиненных Харьковзеленстрою, продолжаются», — сообщила пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».

клещ в баночке
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 09:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парки и скверы Харькова обследуют на предмет наличия и количества клещей. Опасных паукообразных в городе нашли".