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Харьковщину атакуют клещи: почти вдвое за год выросло количество пострадавших

Общество 08:19   25.08.2023
Оксана Горун
Харьковщину атакуют клещи: почти вдвое за год выросло количество пострадавших Фото: zdravitsa.com.ua

В Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней привели тревожную статистику за семь месяцев 2023 года. Она свидетельствует, что клещи в области разносят болезнь Лайма.

«Число пострадавших от нападения клещей выросло в 1,9 раза. Взято на учет 428 человек, из них 35,5% дети до 17 лет», — сообщили в Центре.

Помимо количества укусов возросло и количество зарегистрированных случаев опасного заболевания, разносчиком которого являются клещи — болезни Лайма.

По данным эпидемиологов, по сравнению с прошлым годом, в регионе отмечается рост заболеваемости болезнью Лайма в 3,1 раза.

Также, по данным статистики, в течение семи месяцев 1459 человек на Харьковщине обратились за антирабической помощью («уколами от бешенства») по поводу укусов животными. От укусов диких животных пострадали 17 человек.

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Справка. Болезнь лайма (или клещевой боррелиоз) — инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Borrelia. Их переносчики — клещи. На ранних стадиях симптомами болезни могут быть жар, головные боли, усталость и специфическая сыпь, которую медики называют мигрирующей эритемой. В отдельных случаях болезно может вызвать патологические процессы в ткани суставов, повлиять на сердце, нервную систему и зрение. Лечат боррелиоз антибиотиками, и для успешности лечения большое значение имеет своевременная постановка диагноза. Поэтому медики традиционно призывают не относиться к укусам клещей, как к мелкой неприятности, и обращаться за помощью.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 08:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней привели тревожную статистику за семь месяцев 2023 года. Она свидетельствует, что клещи в области разносят болезнь Лайма".