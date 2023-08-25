Харківщину атакують кліщі: майже вдвічі за рік зросла кількість постраждалих
У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб навели тривожну статистику за сім місяців 2023 року. Вона свідчить, що кліщі в області розносять хворобу Лайма.
“Кількість осіб, які постраждали від нападу кліщів, зросла в 1,9 раза. Взято на облік 428 осіб, з них 35,5% діти до 17 років”, – повідомили в Центрі.
Крім кількості укусів зросла кількість зареєстрованих випадків небезпечного захворювання, рознощиком якого є кліщі – хвороби Лайма.
За даними епідеміологів, порівняно з минулим роком, у регіоні відзначається зростання захворюваності на хворобу Лайма в 3,1 раза.
Також, за даними статистики, протягом семи місяців 1459 осіб на Харківщині звернулися за антирабічною допомогою (“уколами від сказу”) щодо укусів тварин. Від укусів диких тварин постраждали 17 людей.
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Довідка. Хвороба лайма (або кліщовий бореліоз) – інфекційне захворювання, яке викликають бактерії роду Borrelia. Їхні переносники – кліщі. На ранніх стадіях симптомами хвороби можуть бути жар, головний біль, втома та специфічний висип, який медики називають мігруючою еритемою. В окремих випадках хвороба може викликати патологічні процеси у тканині суглобів, вплинути на серце, нервову систему та зір. Лікують бореліоз антибіотиками, і для успішності лікування велике значення має своєчасна постановка діагнозу. Тому медики традиційно закликають не ставитись до укусів кліщів, як до дрібної неприємності, і звертатися за допомогою.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб навели тривожну статистику за сім місяців 2023 року. Вона свідчить, що кліщі в області розносять хворобу Лайма".